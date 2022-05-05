Мариупольцам пообещали восстановление города
Жители Мариуполя не останутся один на один со своими проблемами, город будет восстановлен. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале по итогам визита в Мариуполь первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.
«Мариупольцы везде задают много вопросов. Конечно, их интересует, будет ли восстановлен город, когда дети пойдут учиться, как будет организован их отдых. И первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заверили, что жители этого многострадального города не останутся один на один с проблемами.
Город обязательно восстановим — на помощь придет вся Россия. Дети летом отдохнут в здравницах РФ, в том числе крымских. А пока они получили в подарок «Азбуку Донбасса» и наперебой засыпали своим вопросам. Эти детки никогда больше не должны знать ужасов войны», — говорится в сообщении Дениса Пушилина.
Ранее он рассказал, что политики посетили в Мариуполе завод имени Ильича, морской порт, центр помощи партии «Единая Россия», а также приняли участие в церемонии открытия памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.