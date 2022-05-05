Мариупольцам пообещали восстановление города

Денис Пушилин: жители Мариуполя не останутся один на один со своими проблемами

Жители Мариуполя не останутся один на один со своими проблемами, город будет восстановлен. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале по итогам визита в Мариуполь первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко и первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

«Мариупольцы везде задают много вопросов. Конечно, их интересует, будет ли восстановлен город, когда дети пойдут учиться, как будет организован их отдых. И первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заверили, что жители этого многострадального города не останутся один на один с проблемами.

Город обязательно восстановим — на помощь придет вся Россия. Дети летом отдохнут в здравницах РФ, в том числе крымских. А пока они получили в подарок «Азбуку Донбасса» и наперебой засыпали своим вопросам. Эти детки никогда больше не должны знать ужасов войны», — говорится в сообщении Дениса Пушилина.

Ранее он рассказал, что политики посетили в Мариуполе завод имени Ильича, морской порт, центр помощи партии «Единая Россия», а также приняли участие в церемонии открытия памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы и посетили ветеранов Великой Отечественной войны.