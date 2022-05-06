Сотрудникам Минпромторга и Рособоронэкспорта вынесли приговоры по делу о взятках

В Москве суд вынес приговоры сотрудникам Минпромторга и Рособоронэкспорта за коррупцию

В Москве суд приговорил экс-главу отдела Минпромторга Ризвана Гайрбекова к восьми годам колонии, а экс-главу департамента экспорта специмущества АО «Рособоронэкспорт» Владислава Кузьмичева — к шести годам лишения свободы. Подробности дела о коррупции сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, первую взятку Гайрбеков получил в декабре 2018 года. Чиновнику передали два миллиона рублей от бывшего главы Нижегородского авиационного общества Василия Клепалова. За эту сумму Гайрбеков в короткие сроки оформил разрешение на вывоз авиационных шин для самолетов Су-25 из России в Азербайджан.

В мае 2019 года сотрудник Минпромторга получил еще один миллион рублей от Клепалова за содействие в переоформлении лицензии Нижегородского авиационного общества.

Кроме того, 9 января 2020 года Гайрбеков взял еще 300 тысяч рублей, на этот раз от Владислава Кузьмичева, который попросил ускорить назначение компании СПАРК исполнителем контракта Рособоронэкспорта с ВВС Колумбии на ремонт трех вертолетов Ми-17.

Посредником в передаче взяток выступал бывший замначальника управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Сергей Гармаш. Он заключил сделку со следствием и летом 2021 года получил три года колонии.

Василий Клепалов, обвиняемый в даче взятки, не дожил до суда. В декабре 2020 года он умер в СИЗО — у 66-летнего мужчины остановилось сердце.