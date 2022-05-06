Россияне начали избавляться от загородных участков

В России увеличилось количество объявлений о продаже загородных участков

В апреле 2022 года в России на 10 процентов выросло количество объявлений о продаже загородных участков. О том, что россияне начали избавляться от подобной недвижимости, говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Недвижимость», сообщает РИА Новости.

Количество объявлений увеличилось относительно показателя апреля 2021 года. Эксперты связали динамику с подорожанием стройматериалов и, как следствие, повышением стоимости готовых домов. «Стоимость загородного дома в среднем по России за год увеличилась на 41 процент. Поэтому продавцы чаще предлагают пустые участки», — пояснил руководитель коммерческого департамента сервиса Евгений Белокуров.

В четвертом месяцев 2022 года в стране снизился спрос на загородные дома. В сравнении с данными 2021 года россияне стали на 31 процент меньше интересоваться домами, на 44 процента меньше — участками. Спрос на долговременную аренду дач в России вырос на 83 процента.

Ранее эксперты сервиса «Авито Недвижимость» пришли к выводу, что спрос на земельные участки в России в первом квартале 2022 года увеличился на 12 процентов. Особенно сильно возросла популярность наделов в садовых и дачных некоммерческих товариществах и партнерствах (СНТ и ДНП).