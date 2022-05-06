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Сделка владельца франшизы KFC и Pizza Hut по продаже бизнеса в России сорвалась

«Ъ»: владелец франшизы KFC и Pizza Hut не смог продать бизнес в России из-за санкций

Фото: May James/ Globallookpress.com

Владелец франшизы KFC и Pizza Hut, ресторанный холдинг AmRest, не смог продать бизнес в России. Сделка с инвестиционным фондом «ВТБ Капитал», обсуждаемая весной, сорвалась из-за введения антироссийских санкций, наложенных на потенциального покупателя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке общепита.

Холдинг является одним из крупнейших в Европе, он был основан в Польше, но с 2017 года штаб-квартира перенесена в Испанию. В России он управляет 267 ресторанами. 9 марта AmRest заявил, что приостанавливает работу в России, однако по информации издания, его заведения все еще функционируют.

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В настоящее время холдинг ищет нового покупателя, однако их круг ограничен. Адвокат Forward Legal Тимур Тажиров пояснил, что компании из Евросоюза остерегутся совершать сделку с инвесторами, даже если они не попали под европейские санкций, но оказались в черном списке США.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что в начале 2022 года бизнес AmRest мог стоить 5-6 миллиардов рублей, но в настоящее время из-за кризиса и риска отзыва франшизы его стоимость упала на 50 процентов.

Ранее в России приготовились к тому, что некоторые иностранные торговые сети могут уйти с рынка, как это ранее сделали непродуктовые ретейлеры. Такую вероятность не исключают в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что потенциальный уход с российского рынка продовольственных сетей с иностранным участием влечет за собой риски. В частности, речь идет об ухудшении доступности товаров первой необходимости.

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Марина Совина
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