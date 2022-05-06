К месту прорыва канализации в российском городе прислали оркестр

В Архангельске к месту аварии на канализации прислали оркестр для поздравления ветеранов

В Архангельске к месту прорыва канализации прислали оркестр для поздравления ветеранов с Днем Победы. Сотрудники УФСИН в парадной форме исполняли военные песни в затопленном водой дворе, сообщает «Подъем».

Речь идет об аварии в микрорайоне Поселок Гидролизный, которая, по словам местных жителей, произошла еще в начале апреля. На фото видно, что оркестр расположился на сухом участке посреди огромных луж. При этом проблем с выступлением сотрудников УФСИН в не облагороженном дворе власти не увидели.

В администрации российского города признали проблему, но списали инцидент на сезонные подтопления. «Да, на Гидролизном непростая ситуация с подтоплением. Основные причины: обильные снегопады в этом году и отсутствие дренажно-ливневой канализации. Администрация (департамент горхозяйства) и ресурсные организации принимаются все меры по ликвидации данных подтоплений», — заявили в мэрии Архангельска.

Ранее мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара поймали на неудачной оговорке. Во время встречи с местными жителями чиновник неверно передал содержание пословицы: «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». На оговорку обратили внимание из-за многолетних проблем с канализацией в городе. На вопрос: «За это лето будут лучше дороги?» — Саар предложил необычное решение. «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать», — ответил он.