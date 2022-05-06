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ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 81,5 процента россиян

Фото: Mikhael Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5 процента россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане также высказались о доверии российским политикам. Так, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,5 процента опрошенных, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 32,9 процента, уровень доверия руководителю фракции «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову составил 28,9 процента, а лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,2 процента.

Кроме того, по данным исследования, 78,9 процента россиян сообщили, что доверяют деятельности главы государства на посту. Работу председателя кабмина положительно оценили 53 процента респондентов, а правительства — 52,8 процента.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю возрос на 0,6 процентного пункта и достиг 41,2 процента. КПРФ поддерживают 11,2 процента граждан, ЛДПР — 8,5 процента, «Справедливую Россия — За правду» — 5,9 процента, а «Новых людей» — 4,8 процента.

4 мая ВЦИОМ показал данные исследования о единении россиян. Выяснилось, что половина россиян испытывает гордость за страну, когда думает о ней, 43 процента — любовь. Также объединение вокруг президента в условиях экономических и гуманитарных санкций Запада поддержал 81 процент граждан.

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Алина Гончарова
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