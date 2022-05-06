ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 81,5 процента россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,5 процента россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане также высказались о доверии российским политикам. Так, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 63,5 процента опрошенных, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 32,9 процента, уровень доверия руководителю фракции «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову составил 28,9 процента, а лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,2 процента.

Кроме того, по данным исследования, 78,9 процента россиян сообщили, что доверяют деятельности главы государства на посту. Работу председателя кабмина положительно оценили 53 процента респондентов, а правительства — 52,8 процента.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю возрос на 0,6 процентного пункта и достиг 41,2 процента. КПРФ поддерживают 11,2 процента граждан, ЛДПР — 8,5 процента, «Справедливую Россия — За правду» — 5,9 процента, а «Новых людей» — 4,8 процента.

4 мая ВЦИОМ показал данные исследования о единении россиян. Выяснилось, что половина россиян испытывает гордость за страну, когда думает о ней, 43 процента — любовь. Также объединение вокруг президента в условиях экономических и гуманитарных санкций Запада поддержал 81 процент граждан.