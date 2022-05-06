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Российский посол обвинил США в «передергивании» заявлений Москвы

Российский посол Антонов обвинил США в «передергивании» заявлений РФ по ядерной политике
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Американская администрация откровенно передергивает заявления России по ядерной политике, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, пишет Newsweek.

Дипломат уточнил, что посольство видит «шквал откровенных передергиваний заявлений» политиков РФ, касающихся ядерной политики Москвы. «В последнее время наблюдаем шквал откровенных передергиваний», — обвинил он Вашингтон. По словам Антонова, «искажение» идет не только со стороны американских средств массовой информации, но администрации США.

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Также посол сообщил, что США заморозили диалог с Россией по стратегической стабильности. Подобным решением Вашингтон поставил под угрозу основы контроля над вооружениями, добавил он.

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Марина Совина
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