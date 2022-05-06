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Следователи раскрыли убийство россиянина 25-летней давности

В Выборге следователи раскрыли убийство 51-летнего мужчины, совершенное в 1997 году

В Выборге раскрыли дело об убийстве 51-летнего россиянина, совершенное 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ленинградской области.

По данным ведомства, весной 1997 года в одной из квартир в поселке Рощино было найдено тело с признаками насильственной смерти. Следователи выяснили, что преступление совершили двое ранее судимых мужчин. Одного из них отправили в колонию, а второму удалось скрыться от полиции. Его объявили в розыск, однако найти его тогда не удалось.

В ноябре 2021 следствие по делу возобновили. Выяснилось, что 59-летний фигурант прятался на территории Воронежской области. Сначала он отрицал свою причастность, однако его все равно отправили в СИЗО. Позже мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Обвиняемый рассказал, что два раза ударил потерпевшего рукояткой шумового пистолета, а затем задушил его веревкой. Преступление он совершил из корыстных побуждений.

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Елизавета Новикова
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