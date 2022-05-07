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Грызлов ответил на вопрос о возможном признании Белоруссией ДНР и ЛНР

Грызлов заявил об интересе Белоруссии к гуманитарной помощи республикам Донбасса

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов ответил на вопрос о возможном признании Минском независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Видео его общения с журналистами опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Грызлова спросили, насколько правдива информация, что официальная делегация из Белоруссии планирует выехать в ДНР и ЛНР, «чтобы признать республики Донбасса».

«Вы знаете, это надо спрашивать, наверное, все-таки у белорусских политических деятелей. Я знаю, что интерес по поводу гуманитарной помощи республикам ДНР и ЛНР здесь присутствует. И я в курсе этой темы», — заявил Грызлов.

Он также выразил мнение, что «строители Белоруссии помогут жителям Донецкой и Луганской народных республик, чтобы к зиме они уже жили под крышей».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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