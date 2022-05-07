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Российское посольство в Польше рассказало о проведении мероприятий 9 мая

Посольство РФ в Польше заявило об ограничении мероприятий 9 мая после призывов к насилию

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посольство России в Польше заявило, что ограничит формат мероприятий 9 мая после того, как в сети появился «вал призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия со стороны разного рода так называемых активистов». Об этом в субботу, 7 мая, заявил посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости.

По его словам, изначально дипмиссия планировала в честь Дня Победы провести акцию «Бессмертный полк» и возложить венки на мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве.

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Варвара Кошечкина
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