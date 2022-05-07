Лидеры ИТ-сферы, киберспортсмены и стартаперы станут спикерами Youth RIGF

Опубликован список спикеров II Молодежного форума по управлению Интернетом Youth RIGF 2022

Опубликован полный список спикеров, которые выступят на II Молодежном форуме по управлению Интернетом (Youth RIGF 2022). Он состоится 13 мая 2022 года в Цифровом деловом пространстве в Москве. В мероприятии примут участие представители государства, научного сообщества и ИТ-бизнеса, а также известные киберспортсмены и разработчики.

На секции «В плену у «всемирной паутины: контент и алгоритмы» обсудят развитие отечественных социальных сетей, особенности работы рекомендательных систем, борьбу с деструктивным контентом и фейковыми новостями. По этим темам выскажутся депутат Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Александр Моисеев, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров и начальник Управления по развитию медиатехнологий АНО «Диалог Регионы» Павел Захаров. Модератором станет генеральный директор АНО ИРИ Алексей Гореславский.

Дискуссия о будущем киберспорта и развитии игровой индустрии в условиях санкций и давления на представителей российского спорта пройдёт в секции «Эпидемия киберспорта: рост игровой индустрии в мире». Спикерами секции выступят президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, генеральный директор «ESforce Holding» Николай Петросян, генеральный менеджер киберспортивной команды Virtus.pro Сергей Гламазда, коммерческий директор «ESforce Holding» Сергей Бархударьян и директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин. Модерировать обсуждение будет директор по стратегическим коммуникациям «ESforce Holding» и эксперт по цифровым технологиям в спорте в Совете при Комитете Госдумы по физической культуре и спорту Ярослав Мешалкин.

В рамках секции «Мы все живем в матрице: будущее метавселенных» участники обсудят развитие виртуальных миров и их влияние на всемирную экономику, а также будущее VR и AR-технологий. Ключевыми спикерами секции заявлены руководитель команды внешнего продвижения Вконтакте Вячеслав Прохоров, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарёв, управляющий директор Центра регулирования ИИ ПАО Сбербанк Андрей Незнамов, аналитик Центра компетенций НТИ «искусственный интеллект» МФТИ Андрей Кулешов и генеральный директор Immergity — компании, специализирующейся на технологиях виртуальной и дополненной реальностях — Елена Хлапина. Модератором дискуссии выступит заместитель генерального директора «МД Информационные системы» и преподаватель МФТИ Константин Шурунов.

Актуальной теме подготовки кадров для отрасли информационных технологий в России и динамичной трансформации рынка труда посвящена секция «Выбирай карьеру смолоду: новые запросы старого рынка труда». Участниками обсуждения профессий будущего и перспектив самореализации молодежи в ИТ сфере станут директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Илья Массух, ректор АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» Нина Яныкина, руководитель корпоративного обучения Skillbox Алексей Куташев, директор Центра искусственного интеллекта МГИМО Анна Абрамова и директор по развитию компании Uniweb Елена Родионова. Модератором карьерного трека выступит директор по связям с государственными органами Baring Vostok Марина Амелина.

Помимо этого, для участников Форума между основными сессиями будут организованы два мастер-класса. Один из них проведет Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев, который был избран на Youth RIGF в прошлом году. Он расскажет о том, как распознавать фейки в Интернете и как с ними бороться. Второй мастер-класс будет посвящен популяризации профессий и специальностей в сфере информационно-коммуникационных технологий среди девушек. В дискуссии примут участие директор регионального отделения МСЭ для Региона СНГ Наталья Мочу, руководитель направления продвижения и взаимодействия с мобильными платформами и сторами VK Варвара Яффа, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, член Молодежного совета стран СНГ при МСЭ Виктория Жолтикова и основатель и председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова.

По словам организатора Форума, директора Центра глобальной ИТ-кооперации Вадима Глущенко, мероприятие станет своеобразным мостом между молодежью и экспертным сообществом. «Мы видим, что интерес молодежи к тому, как устроен Интернет, и к информационным технологиям постоянно растет. По сложившейся традиции, программа и тематика нашего Форума сформированы именно на основе запросов от молодых людей. И мы постараемся, чтобы наши участники как на площадке, так и в онлайне, получили максимально развернутые ответы от авторитетных экспертов и вдохновились интересными дискуссиями», — добавил он.

Регистрация на онлайн-участие в Молодежном форуме по управлению Интернетом доступна до 11 мая на сайте.

