Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы
Google начал блокировать персональные аккаунты депутатов Госдумы, находящихся под западными санкциями, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на депутата от КПРФ Нину Останину, чей аккаунт в Google и привязанный к нему YouTube-канал были заблокированы.
В оповещении американской корпорации приводится следующее обоснование блокировки: «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен».
В конце марта США ввели санкции в отношении Госдумы и 328 депутатов, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Аналогичное решение в отношении депутатов приняли Евросоюз, Великобритания и Япония.
Ранее сообщалось, что американская компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play.