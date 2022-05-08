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Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Google блокирует персональные аккаунты депутатов ГД, находящихся под санкциями

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Google начал блокировать персональные аккаунты депутатов Госдумы, находящихся под западными санкциями, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на депутата от КПРФ Нину Останину, чей аккаунт в Google и привязанный к нему YouTube-канал были заблокированы.

В оповещении американской корпорации приводится следующее обоснование блокировки: «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен».

В конце марта США ввели санкции в отношении Госдумы и 328 депутатов, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Аналогичное решение в отношении депутатов приняли Евросоюз, Великобритания и Япония.

Ранее сообщалось, что американская компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play.

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Платон Щукин
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