Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Google блокирует персональные аккаунты депутатов ГД, находящихся под санкциями

Google начал блокировать персональные аккаунты депутатов Госдумы, находящихся под западными санкциями, сообщает РИА Новости.

Агентство ссылается на депутата от КПРФ Нину Останину, чей аккаунт в Google и привязанный к нему YouTube-канал были заблокированы.

В оповещении американской корпорации приводится следующее обоснование блокировки: «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен».

В конце марта США ввели санкции в отношении Госдумы и 328 депутатов, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Аналогичное решение в отношении депутатов приняли Евросоюз, Великобритания и Япония.

Ранее сообщалось, что американская компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в магазине Google Play.