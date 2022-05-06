Россиянам запретили загружать платные приложения в Google Play

Google запретил россиянам загружать и обновлять платные приложения в Google Play с 5 мая

Американская компания Google запретила российским разработчикам загружать и обновлять платные приложения в своем магазине Google Play. Об этом сообщается в блоге сервиса.

«Google Play начиная с 5 мая 2022 года блокирует загрузку платных приложений и обновление платных приложений в России», — говорится в публикации.

Разработчикам, чьи приложения предоставляют «критически важные услуги» для пользователей, Google предложила сделать свою разработку бесплатной или убрать подписки. «Вы по-прежнему можете публиковать новые бесплатные приложения и обновлять уже существующие бесплатные приложения», — уточнили в компании.

Ранее российские власти раскрыли подробности о создании российского аналога Google Play, основную разработку которого ведет компания VK. Сообщалось, что первая бета-версия отечественного магазина приложений будет запущена до конца мая.

10 марта стало известно, что пользователям из России стали временно недоступны покупки платных приложений, а также оплата подписок в Google Play. Уточнялось, что данная мера связана с нарушениями работы платежных систем.