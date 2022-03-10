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В России временно ограничат работу Google Play

Пользователям Google Play из России будут доступны только бесплатные приложения

Фото: Unsplash

Американская технологическая компания Google временно ограничат работу магазина приложений Google Play в России.
В Play Market пользователям из РФ будут доступны только бесплатные приложения. Об этом говорится в официальном блоге корпорации.

В сообщении говорится, что данная мера связана с нарушениями работы платежных систем. Отмечается, что покупки в Google Play для российских юзеров будет приостановлены уже в ближайшие дни.

«Это означает, что во время приостановки пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России. Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store», — пояснили в Google.

В то же время в компании подчеркнули, что ситуация быстро меняется, поэтому пользователям рекомендуется регулярно заходить в блог корпорации для получения наиболее актуальной информации.

Ранее YouTube полностью приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Кроме того, для юзеров из РФ теперь недоступны подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». До каких пор монетизация и другие функции YouTube будут приостановлены, неизвестно.

Дарья Кучерявых
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