Власти раскрыли подробности создания российского магазина приложений

Минцифры запустит бета-версию российского аналога магазина приложений до конца мая

Основную разработку российского аналога магазина приложений ведет компания VK, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова передает «Интерфакс».

По словам Шадаева, первая бета-версия отечественного магазина приложений будет запущена до конца мая.

«Мы договорились с крупными российскими бигтех-компаниями, прежде всего, с группой VK — она взяла на себя задачу по разработке этого магазина приложений», — раскрыл подробности проекта глава Минцифры. Он также добавил, что в создании российского магазина приложений участвуют и другие крупные лидеры интернет-индустрии.

Шадаев также отметил, что магазин приложений разрабатывается не за счет бюджетных средств. «Это не делается за бюджетные деньги, нам кажется это очень важно, чтобы это была полноценная экосистема, которая бы сама развивалась, регулировалась бы крупнейшими участниками рынка», — пояснил он.

Ранее 7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин Мишустин заявил, что сервисы App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России. В связи с этим он призвал IT-специалистов начать работать над созданием замены этих платформ. Сообщалось, что претендентами на создание платформы были компании Сбер, «Яндекс» и VK.