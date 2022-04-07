App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России

Мишустин заявил, что в России необходимо создать аналог App Store и Google Play

Сервисы App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России, поэтому необходимо создавать российский аналог. Такое мнение выразил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин призвал IT-специалистов начать работать над созданием платформ для замены App Store и Google Play. «Обращаюсь, пользуясь случаем, ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать», — высказался политик, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

«Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее 25 марта стало известно, что мобильные приложения попавших под западные санкции российских банков пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market. Речь идет о приложениях ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка. При этом ранее установленные приложения банков работают в полном объеме.