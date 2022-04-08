Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России назвали претендентов на создание замены Google Play и App Store

«Ъ» назвал Сбер, «Яндекс» и VK претендентами на создание замены Google Play и App Store

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Правительство России выбирает главного разработчика замены магазинам приложений Google Play и App Store. Претендентов на создание отечественного маркетплейса назвал «Коммерсантъ».

По данным газеты, за разработку аналога Google Play и App Store в России конкурируют три компании: Сбер, «Яндекс» и VK. Отмечается, что последняя собирается в мае этого года представить свою платформу для разработчиков приложений.

Эксперты утверждают, что создать российский магазин приложений для устройств на базе Android возможно, так как, по их словам, это более открытая система. При этом они отмечают, что в случае с запуском маркетплейса для iOS могут быть сложности.

Сооснователь компании по разработке мобильных приложений arcsinus Павел Голуб заявил, что сделать магазин для iOS в России можно только теми же методами, которые использовались для взломанных iPhone. Глава iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин, в свою очередь, назвал такой вариант нереалистичным. «Начиная с iOS 14.4, сообщество тщетно пытается взломать систему, и это кажется почти невозможным. С каждым новым обновлением системы Apple закрывает все больше "дыр"», — объяснил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране. В связи с этим он призвал IT-специалистов начать работать над созданием отечественной замены зарубежных маркетплейсов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Шольц отложил решение о поставках танков Украине
Производитель двигателей для «Ангары» рассказал о трудностях из-за санкций
«Газпром» не забронировал мощности для транзита газа через Польшу
Никола Пашиняна оправдали по делу о беспорядках 2008 года
Россиянина осудили на 13 лет за организацию убийства предпринимателя
Две латиноамериканские страны начнут принимать карты «Мир»
Прощание Путина с Жириновским попало на видео
В России выявили 14 311 новых случаев коронавируса за сутки
Две украинские шахматистки отказались подписывать письмо в ФИДЕ против россиян
ФАС проверит цены «Мираторга»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.