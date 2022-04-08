В России назвали претендентов на создание замены Google Play и App Store

«Ъ» назвал Сбер, «Яндекс» и VK претендентами на создание замены Google Play и App Store

Правительство России выбирает главного разработчика замены магазинам приложений Google Play и App Store. Претендентов на создание отечественного маркетплейса назвал «Коммерсантъ».

По данным газеты, за разработку аналога Google Play и App Store в России конкурируют три компании: Сбер, «Яндекс» и VK. Отмечается, что последняя собирается в мае этого года представить свою платформу для разработчиков приложений.

Эксперты утверждают, что создать российский магазин приложений для устройств на базе Android возможно, так как, по их словам, это более открытая система. При этом они отмечают, что в случае с запуском маркетплейса для iOS могут быть сложности.

Сооснователь компании по разработке мобильных приложений arcsinus Павел Голуб заявил, что сделать магазин для iOS в России можно только теми же методами, которые использовались для взломанных iPhone. Глава iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин, в свою очередь, назвал такой вариант нереалистичным. «Начиная с iOS 14.4, сообщество тщетно пытается взломать систему, и это кажется почти невозможным. С каждым новым обновлением системы Apple закрывает все больше "дыр"», — объяснил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране. В связи с этим он призвал IT-специалистов начать работать над созданием отечественной замены зарубежных маркетплейсов.