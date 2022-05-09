Байден посчитал преувеличенной роль США после утечек разведданных по Украине

Байден недоволен утечками разведданных по Украине и считает роль США в них преувеличенной

Президент США Джо Байден посчитал преувеличенной роль страны после того, как в СМИ произошла утечка касательно обмена разведданными с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По словам Псаки, Байден недоволен утечками и не считает, что они были конструктивными. «Его взгляд заключается в том, что в них имели место преувеличение нашей роли и ошибочные утверждение, а также недооценка роли украинцев», — сказала она.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон намерен продолжить передачу разведывательной информации украинским военным. При этом Киев имеет полное право самостоятельно принимать решения о том, как распоряжаться ими, заверила она.