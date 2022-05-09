Маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги

Маршала Советского Союза Ивана Конева лишили статуса почетного гражданина Праги

Пражские муниципальные власти лишили в понедельник, 9 мая, маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Об этом сообщает ТАСС.

С данной инициативой выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины такого шага приводится деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к подавлению антикоммунистического восстания 1956 года в Венгрии.

Отмечается, что решение столичного магистрата может пересмотреть Городской совет Праги, являющийся высшим органом муниципального самоуправления.

В марте текущего года сообщалось, что городской совет Праги решил переименовать улицу, на которой находится российское посольство. Часть улицы Коруновачни, где расположено здание дипмиссии, будет называться улицей Украинских героев. С инициативой выступил местный муниципалитет.