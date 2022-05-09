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Вышел трейлер третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Netflix опубликовал трейлер нового сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Опубликован официальный трейлер третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Ролик вышел на официальном YouTube-канале стриминг-сервиса Netflix.

Фанатов фантастического сериала-антологии ждет девять анимационных новелл, снятых в разных жанрах. Часть из них станет продолжением предыдущих историй из ранних частей шоу.

Зритель увидит экранизацию повести «Рой» Брюса Стерлинга о группе ученых, обнаруживших хищную расу насекомоподобных существ, сатиру на тему зомби-апокалипсиса после секса на кладбище и семь других сюжетов.

Режиссерами новелл станут Дэвид Финчер, Эмили Дин, Патрик Осборн, Роберт Бизи и Энди Лион, а также Дженнифер Ю Нельсон, Тим Миллер, Карлос Стивенс, Джером Чен и Альберто Мьельго.

Сергей Равин
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