Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, оставив позиции после боестолкновений

Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, оставив позиции после небольших боестолкновений. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта», — сообщил он, жобавив, что из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений.

По словам Мирошника, в ЛНР союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. Он отметил, что сейчас на Северодонецк идет наступление, а весь пригород и населенные пункты с востока от города зачищены от боевиков. «На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — подчеркнул он.

Ранее в подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы украинские боевики оборудовали опорный пункт. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов.