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Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска

Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, оставив позиции после боестолкновений

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, оставив позиции после небольших боестолкновений. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта», — сообщил он, жобавив, что из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений.

По словам Мирошника, в ЛНР союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. Он отметил, что сейчас на Северодонецк идет наступление, а весь пригород и населенные пункты с востока от города зачищены от боевиков. «На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — подчеркнул он.

Ранее в подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы украинские боевики оборудовали опорный пункт. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов.

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Марина Совина
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