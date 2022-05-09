Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска
Целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска, оставив позиции после небольших боестолкновений. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, передает РИА Новости.
«Сегодня союзными войсками (ЛНР и РФ) взят под контроль населенный пункт Нижнее. Теперь дорога на Лисичанск с юга открыта», — сообщил он, жобавив, что из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений.
По словам Мирошника, в ЛНР союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск. Он отметил, что сейчас на Северодонецк идет наступление, а весь пригород и населенные пункты с востока от города зачищены от боевиков. «На юго-востоке от Северодонецка еще продолжаются бои, но они близки к завершению», — подчеркнул он.
Ранее в подконтрольном Киеву Лисичанске на территории детской больницы украинские боевики оборудовали опорный пункт. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в городской клинической больнице №8 Харькова украинскими военными размещены артустановки и склад боеприпасов.