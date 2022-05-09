Китай сообщил о росте внешнеторгового баланса с Россией

Товарооборот Китая и России вырос на 25,9 процента с января по апрель 2022 года

Внешнеторговый баланс России и Китая с января по апрель 2022 года вырос на 25,9 процента и достиг 51,09 миллиарда долларов. Об положительном изменении товарооборота двух стран сообщил ТАСС с ссылкой на заявление Главного таможенного управления КНР.

Согласно данным управления, китайский экспорт в Россию увеличился на 11,3 процента и составил 20,24 миллиарда долларов. Российский импорт вырос до 37,8 процентов и до 30,85 миллиардов долларов в денежном отношении. Рост торгового сальдо России достигло 10,61 миллиардов долларов, тем самым оно увеличилось в 2,77 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Примерно 70 процентов импорта из России приходится на энергоресурсы: нефть, природный газ и уголь. Другие ключевые статьи — медь, медная руда, древесина и морепродукты. Среди статей китайского экспорта в Россию выделяются смартфоны и другая техника, специализированное промышленное оборудование и автомобили.

Ранее газета The Guardian заявили о начале подготовки Китая к повторению западного санкционного сценария в отношении Пекина. Пекин потребовал от ведомств провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия такого варианта развития событий для экономики страны. По словам источника издания, оно началось в конце февраля и ряд ключевых государственных агентств получили задачу выработать ответ на потенциальные ограничения со стороны Запада.

