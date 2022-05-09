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«Поезд Победы» обзавелся двумя новыми экспозициями

«Поезд Победы» представил новые экспозиции к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Подвижный состав с уникальным иммерсивным историко-просветительским музеем «Поезд Победы», остановившийся на Киевском вокзале, обзавелся новыми экспозициями к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году в «Поезде Победы», помимо основных экспозиций, связанных с событиями Великой Отечественной войны, представлены два дополнительных вагона. Один посвящен истории Донбасса в XIX—XX в., другой — последний и самый страшный вагон посвящен современному неонацизму, с которым сейчас сражается Россия», — рассказал директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Он добавил, что среди вещей, которые представлены в новых экспозициях, есть уникальные трофейные материалы, которые совсем недавно были захвачены российскими войсками на территории ДНР и ЛНР. Это подлинники документов, книги, форма, агитационная и прочая атрибутика.

«Эта часть обновленной экспозиции «Музея Победы», на вой взгляд, самая страшная. Здесь можно увидеть реальные артефакты и свидетельства того, что нацизм на Украине, к сожалению, процветает. Здесь прослеживается связь времен и параллель с тем, что происходило на Украине во время Великой Отечественной войны и тем, что происходит сейчас», — отметил директор «Музея Победы» Александр Школьник.

По мнению Александра Дюкова, эта выставка — уникальная и достаточно хорошая попытка в первый раз запечатлеть память о событиях 2014 года и дальнейших событиях на Донбассе. «Поезд Победы» на Киевском вокзале могут посетить все желающие старше 12 лет до 15 мая 2022 года, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

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Татьяна Романова
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