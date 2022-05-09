В Петербурге в акции «Бессмертный полк» участвовали более миллиона человек

Более миллиона человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Петербурге

Более 1 миллиона человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Петербурге в 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

В общей колонне в шествии «Бессмертного полка» приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Беглов вышел с портретами отца — Дмитрия Никитовича Беглова, который прошел с боями Халхин-Гол, Финскую и Великую Отечественную, Японскую войны, и дяди — Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году в Польше.

После того как колонна «Бессмертного полка» прибыла на Дворцовую площадь в историческом центре Петербурга, здесь состоялся концерт «Песни нашей Победы», где губернатор города поздравил гостей праздника.

«День Победы — наш главный и священный праздник. 77 лет назад наши отцы и деды защитили мир от нацизма. Наш город-герой Ленинград выстоял, не сдался, победил. Мы благодарны воинам-фронтовикам, партизанам, труженикам тыла. Всем, кто ковал победу. Всем, кто восстановил страну. Мы помним наших героев. Они живут в сердце и памяти каждого из нас. Они вместе с нами в "Бессмертном полку"», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что «никто и ничто» не сможет стереть память советского народа, который победил фашизм.

«Сегодня западные страны поддерживают нацистов. Сносят памятники нашим героям, которые их освободили. Наши воины на Украине защищают Донбасс, защищают нас, нашу историческую память, подвиг отцов и дедов. Наш президент — сын фронтовика — встал против нацистов, объединил всех нас. Мы сегодня едины, мы сегодня сильны. Мы победим», — заключил губернатор Петербурга.

