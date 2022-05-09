В Старобельске зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь

Зажжение привезенного из Москвы Вечного огня состоялось в освобожденном Старобельске

Торжественное зажжение привезенного из Москвы Вечного огня состоялось на мемориальном комплексе «Героям» в освобожденном от киевских силовиков Старобельске. Об этом сообщает ресурс Луганский информационный центр.

Перед началом мероприятия рабочие коллективы и жители района прошли парадом к месту проведения митинга. Многие держали в руках портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

«Мы гордимся тем, что Старобельщина дала Родине 10 Героев Советского Союза, двух кавалеров ордена Славы. Мы очень сожалеем и скорбим о том, что почти 10 тысяч уроженцев Старобельщины не вернулись с полей сражений. Вечная им память», — сказал исполняющий обязанности главы администрации Старобельского района Валерий Пахниц.

Он отметил, что в настоящее время в районе осталось всего 11 ветеранов, и только пятеро смогли принять участие в торжественном мероприятии.

«Вы отдали войне свою молодость для того, чтобы была молодость у нас. Невозможно переоценить подвиг того поколения. Наши сердца переполнены чувством благодарности за стойкость и мужество, через которые им пришлось прошли во имя мира и благополучия будущих поколений, — сказал Пахниц. — Пусть ветераны станут нашим примером того, как несмотря на все сложности люди смогли строить достойное будущее, воспитывать лучшие человеческие чувства у будущих поколений».

Советник главы ЛНР Марина Филиппова отметила, что в Старобельске «сегодня особенный митинг, посвященный 9 Мая».

«Сегодня мы стоим все здесь с георгиевскими лентами — символами победы наших отцов и дедов, ведь тогда, в далекие годы Великой Отечественной войны, они сражались с главным мировым злом — нацизмом. Сегодня мы точно так же на полях специальной военной операции сражаемся с фашизмом — ни в коем случае не с Украиной и не с ее народом, а именно с нацизмом, у которого нет национальности, нет пола и нет возраста», — подчеркнула Филиппова.

Она добавила, что сегодня жители Старобельщины собрались для того, «чтобы еще раз подчеркнуть: историю переписать невозможно, память уничтожить невозможно».

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин добавил, что «сегодня Луганщина показывает, что фашизм здесь неприемлем».

Присутствующий на митинге замгубернатора Севастополя Сергей Толмачев отдельно поздравил защитников Республик Донбасса, отметив, что они «достойны памяти своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек».

«У нас в Севастополе сейчас говорят, что восемь лет назад Севастополь вернулся в родную гавань. Я хочу, чтобы все мы были бы жителями одной нашей большой, сильной могущественной страны», — сказал он.

Заместитель руководителя исполкома общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) Борис Подольный отметил, что для представителей движения особой честью было привезти Вечный огонь в Старобельск.

«В этом году огонь из Александровского сада разлетелся в 12 стран, но первый раз за последние годы этот огонь доехал до Луганскую и Донецкую Народные Республики. Вечный огонь в Александровском саду – это символ памяти, нашей общей памяти единства нашего народа и нашей решимости в том, чтобы жизнь была мирной, а люди были счастливыми», — отметил он.

Ранее торжественное зажжение Вечного огня, доставленного из Александровского сада Москвы, состоялось в Антраците и Краснодоне.

