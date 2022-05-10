США допустили проведение КНДР новых ядерных испытаний в обозримом будущем

Госдепартамент США допустил проведние КНДР новых ядерных испытаний в обозримом будущем

Соединенные Штаты допускают, что Пхеньян в обозримом будущем проведет новые ядерные испытания. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, чьи слова приводит ТАСС.

Прайс напомнил, что США уже предупреждали о том, что Северная Корея якобы может прибегнуть к новым провокациям.

«Мы уже видели три испытания межконтинентальных баллистических ракет, несколько испытаний баллистических ракет и выражали нашу обеспокоенность насчет того, что КНДР может в ближайшем будущем объявит о проведении еще одних ядерных испытаний», — заявил Прайс.

При этом представитель Госдепа отказался назвать дату предполагаемых испытаний. В ответ на вопрос журналиста о том, могут ли ядерные испытания Пхеньяна произойти до намеченной на 20-24 мая поездки президента США Джо Байдена в Азию, Прайс заявил, что американские власти «не хотели бы обозначать временные рамки».

Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Джалина Портер заявляла, что, по информации Вашингтона, Северная Корея в мае будет готова провести ядерные испытания. В Госдепе считают, что такой прогноз можно сделать, исходя из последних публичных заявлений КНДР.