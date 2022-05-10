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Губернатор Томской области сообщил о намерении оставить свой пост

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что покинет занимаемый им пост. Заявление опубликовано на официальном интернет-портала администрации области.

Обращаясь к землякам, он отметил, что 20 января ему исполнилось 65 лет. Глава региона также указал, что в этом году исполнилось 10 лет его губернаторства. «Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую её и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать», — отметил Жвачкин, добавив, что сейчас он является «одним из самых взрослых» губернаторов в стране.

Глава региона указал, что президент России Владимир Путин его решение поддержал. Он добавил, что за прошедшие годы ему вместе с соотечественниками удалось многое сделать и поблагодарил каждого жителя области за поддержку и конструктивную критику.

«Про свою дальнейшую жизнь я могу сказать лишь одно – я остаюсь в Томске. Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озёра. Я без них не смогу. Я без вас не смогу», — заключил Жвачкин.

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Варвара Кошечкина
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