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Губернаторы пяти регионов заявили о сложении полномочий

Губернаторы пяти регионов России заявили об отставке

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главы пяти регионов России заявили об уходе в отставку. Губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Марий Эл сложили полномочия. О решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок заявил также губернатор Рязанской области. Об этом чиновники сообщили в своих социальных сетях.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который возглавлял регион на протяжении 10 лет, сообщил о досрочной отставке. Соответствующее заявление опубликовано на странице его профиля во «ВКонтакте».

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что подал в отставку на фоне приближения окончания срока полномочий. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также заявил, что покинет занимаемый им пост. Заявление опубликовано на официальном интернет-портала администрации области.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил об уходе в отставку на фоне истечения срока полномочий. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона на следующий срок. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

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Варвара Кошечкина
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