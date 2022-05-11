Полицейские задержали угрожавшего им арбалетом россиянина

В Санкт-Петербурге мужчина отказался пускать врачей к дочери и угрожал им арбалетом

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного мужчину, который угрожал полицейскому арбалетом и не пускал врачей к своей дочери, нуждающейся в госпитализации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратился врач скорой помощи. Он сообщил, что из квартиры на Колпинском шоссе необходимо забрать 12-летнюю девочку, которой требуется стационарное лечение. При этом родители ребенка находятся в состоянии алкогольного опьянения и мешают медицинским работникам. Кроме того, в квартире находился шестилетний мальчик, которому также может понадобиться помощь врачей.

На место прибыли полицейские. Как только сотрудница правоохранительных органов зашла в квартиру, мужчина направил на нее заряженный арбалет. В ходе задержания дебошир выстрелил в дверь кладовки.

Как уточнили в МВД, пострадавших нет. Злоумышленника вместе с супругой доставили в отдел. Детей пары госпитализировали.