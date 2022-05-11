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Трейлер второго «Аватара» собрал 148 миллионов просмотров в первый день релиза

Дебютный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» собрал 148 миллионов просмотров за первый день

Кадр: фильм «Аватар: Путь воды»

Дебютный тизер-трейлер фантастического фильма «Аватар: Путь воды» собрал 148,6 миллиона просмотров за первый день релиза. На это обратило внимание издание The Hollywood Reporter.

Официально ролик вышел на видео-хостингах в понедельник, 9 мая. До этого тизер второго «Аватара» показывали перед сеансами кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в кинотеатрах. По данным компаний Disney и 20th Century, 23 миллиона воспроизведений видео пришлись на зрителей из Китая.

Сюжет фильма «Аватар: Путь воды» посвящен событиям, которые произошли через несколько лет после финала первой части. Лента расскажет о Джейке, Нейтири и их детях, живущих на планете Пандора, которую пытаются захватить люди. Народ На'ви будет оказывать им сопротивление.

Оригинальный «Аватар» был выпущен 13 лет назад, картина стала самой кассовой за всю историю кинематографа.

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Сергей Равин
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