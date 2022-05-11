На Алтае подсчитали снежных барсов

На Алтае провели перепись живущих в регионе снежных барсов

В Горном Алтае подсчитали снежных барсов, проживающих на территории региона. Об этом в среду, 11 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

По данным переписи, всего в республике в настоящее время насчитывается 44 особи снежного барса. «Цифра сопоставима с результатами последнего учета, проведенного в 2020 году. Из них всего 12 котят в пяти выводках», — отметила пресс-секретарь представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе Татьяна Иваницкая.

Как уточнила Иваницкая, 20 ирбисов, в том числе четыре детеныша, обитают в бассейне реки Аргут, еще 13, в том числе пятеро котят, — на Южно-Чуйском хребте. Кроме того, восемь животных, в том числе три детеныша, были замечены в районе хребта Сайлюгем, еще трое — в районе Курайского хребта.

При этом специалисты из-за тяжелых погодных условий не смогли подсчитать снежных барсов на отдаленном плато Укок и на хребте Чихачева на границе с Монголией. Предполагается, что там также могут обитать несколько особей.