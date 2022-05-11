Звезда сериала «Наследники» приклеил себя к столу в кофейне в знак протеста

Американский актер Джеймс Кромвелл приклеил себя к столу в кофейне в знак протеста

Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Наследники» Джеймс Кромвелл в рамках одной из протестных акций организации PETA приклеил свои руки к столику в кофейне Starbucks в Нью-Йорке. Об этом сообщает Washington Post.

Так 82-летний артист выступил против повышения цен на растительное молоко в напитках сети Starbucks. «Более 13 тысяч покупателей вас просили, просим и мы — перестаньте наценять веганское молоко. Когда вы перестанете обогащаться, пока страдают покупатели, животные и природа», — заявил в своей речи Кромвелл.

Вместе с ним руки к столам приклеили еще несколько активистов. На место протеста прибыли сотрудники правоохранительных органов, заведение пришлось закрыть на некоторое время, а протестующих обязали отклеиться от столешниц и разойтись. По словам очевидцев, им грозил арест.