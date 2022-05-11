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Россиянам рассказали об особенностях получения цифровых шенгенских виз

Платформой для получения цифровых шенгенских виз смогут воспользоваться граждане 102 стран

Фото: Daniel Kalker / Globallookpress.com

Еврокомиссия раскрыла особенности процедуры получения цифровых шенгенских виз. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, новой онлайн-платформой смогут воспользоваться граждане 102 стран, в том числе и России. Путешественникам будут доступны функции подачи заявления и оплаты визового сбора.

Чтобы получить визу нового типа, необходимо загрузить на онлайн-платформу отсканированный загранпаспорт, медицинскую страховку, авиабилеты и другие документы, обязательные для традиционный подачи заявлений.

В Еврокомиссии также отметили, что туристам, которые подают заявление на шенгенскую визу впервые, нужно явиться в консульство для сдачи биометрических данных. Это же требование касается и тех, кто сдавал биометрию более 59 месяцев назад.

Цифровая виза будет выдаваться в формате 2D-штрих-кода, подписанного с помощью криптографических технологий.

Ранее в январе стало известно, что к 2025 году изменится процедура получения шенгенских виз для российских туристов. Еврокомиссия предложила оцифровать процесс получения визы — по мнению властей, это позволит упростить подачу заявлений, снизит расходы заявителей и нагрузку на консульства стран, занимающихся оформлением документов.

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Мария Гейн
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