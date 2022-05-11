Россиянам рассказали об особенностях получения цифровых шенгенских виз

Платформой для получения цифровых шенгенских виз смогут воспользоваться граждане 102 стран

Еврокомиссия раскрыла особенности процедуры получения цифровых шенгенских виз. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, новой онлайн-платформой смогут воспользоваться граждане 102 стран, в том числе и России. Путешественникам будут доступны функции подачи заявления и оплаты визового сбора.

Чтобы получить визу нового типа, необходимо загрузить на онлайн-платформу отсканированный загранпаспорт, медицинскую страховку, авиабилеты и другие документы, обязательные для традиционный подачи заявлений.

В Еврокомиссии также отметили, что туристам, которые подают заявление на шенгенскую визу впервые, нужно явиться в консульство для сдачи биометрических данных. Это же требование касается и тех, кто сдавал биометрию более 59 месяцев назад.

Цифровая виза будет выдаваться в формате 2D-штрих-кода, подписанного с помощью криптографических технологий.

Ранее в январе стало известно, что к 2025 году изменится процедура получения шенгенских виз для российских туристов. Еврокомиссия предложила оцифровать процесс получения визы — по мнению властей, это позволит упростить подачу заявлений, снизит расходы заявителей и нагрузку на консульства стран, занимающихся оформлением документов.