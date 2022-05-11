Суперфиналисты конкурса «Лидеры России» запустили в регионах проект «Добро»

Суперфиналисты конкурса «Лидеры России» помогут людям с ограниченными возможностями

Суперфиналисты четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» запустили в регионах страны целый ряд проектов «Добро», направленных на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ними благотворительностью и социальной работой занимаются их молодые коллеги – участники проектов платформы «Россия — страна возможностей», Российского союза молодежи, премии «Молодой специалист года» и выпускников молодежных образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж».

Суперфиналисты четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» — вместе со своими наставляемыми запустили в регионах страны социальные и благотворительные проекты из серии «Добро». Большой блок инициатив управленцев направлен на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Победитель трека «Бизнес и промышленность» — руководитель департамента по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Мосинжпроект» Николай Бурдейный (Москва) оказывает помощь благотворительному фонду «Жизнь в радость», который занимается проблемами детей с тяжелыми заболеваниями и адаптацией их родителей. Вместе с полуфиналисткой конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Екатериной Критиковой (Москва) он организовал работу по повышению узнаваемости фонда и привлечению финансирования.

«Сегодня многие общественные организации и благотворительные фонды помогают в реабилитации детей, однако практически никто не учит родителей правильно принимать тяжелые ситуации и справляться с их последствиями. Нет ничего страшнее отчаяния, когда ребенок либо рождается c тяжелыми недугами, либо в результате врачебных ошибок или несчастных случаев приобретает их и становится инвалидом, — считает Николай Бурдейный. — Комплексную поддержку фонда «Жизнь в радость» и его программ мы стали оказывать еще до старта проектов «Добро» и теперь сосредоточены на том, чтобы усилить эту деятельность. Благодаря этой организации и всем ее неравнодушным партнерам и друзьям в мире становится меньше отчаяния, злобы и непонимания, а появляется больше добра, любви и поддержки».

В рамках проекта «Добро» Екатерина Критикова вместе с наставником организовали несколько аукционов, средства от которых направлены на помощь фонду, и серию психологических занятий для родителей, подготовили специализированные подарки для детей к Новому году и Дню защитника Отечества, закрыли несколько сборов пожертвований на реабилитацию детей. Так, например, ключевым мероприятием стал марафон «Мир дому». Во время его проведения психологические и адаптационные практики для родителей особенных детей проводились в онлайн-формате, что позволило обеспечить к ним доступ всем заинтересованным и нуждающимся.

Победительница трека «Государственное управление» — директор государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал» Алена Беликова провела для подопечных благотворительного фонда «Люблю жизнь» в Москве VR-экскурсию по Калининграду. Люди с ограниченными возможностями здоровья смогли увидеть виртуальную панораму главных достопримечательностей города, в том числе острова Канта, кафедрального собора, музея изобразительных искусств в сопровождении аудиогида.

Эта VR-экскурсия создана на базе проекта «Мир для всех», запущенного мужем Алены Беликовой. Сергей — сам инвалид детства, поэтому хотел дать возможность увидеть Калининградскую область и, в перспективе, остальные города СЗФО людям из других регионов, которые по состоянию здоровья не могут передвигаться на дальние расстояния.

Организовать VR-экскурсии по Калининграду в столице страны Алене и Сергею помог победитель трека «Студенты» конкурса управленцев «Лидеры России» Александр Аксютин (Москва).

Михаил Слободинский (трек «Культура») из Санкт-Петербурга, Константин Галкин (трек «Бизнес и промышленность») и Антон Замятин (трек «Государственное управление») из Москвы организовали в столице выставку и мастер-класс для воспитанников ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр». В этом им помогли наставляемые — победительница Кубка «Управляй!» Ксения Антрушина (Москва), участники трека «Студенты» конкурса «Лидеры России» Евгений Михайлов (Иваново) и Георгий Донченко (Москва).

Рассказать детям о творчестве организаторы пригласили представительниц Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Художницы Татьяна Козлова, Мария Копысова и Анастасия Петрова представили ребятам свои лучшие работы, а затем провели урок рисования.

Рисунки, созданные на мастер-классе, теперь украшают интерьеры реабилитационного центра. Суперфиналисты «Лидеров России» планируют развивать проект в Ивановской области.

Победитель трека «Информационные технологии» — начальник отдела ИТ-проектов по финансовым системам АО «Гринатом» Дмитрий Дудников (Москва) вместе с победителем премии «Молодой специалист года» Львом Степанцом (Краснодар) организовали в 2022 году сбор средств на покупку подарков и гигиенических средств для детей, находящихся на лечении в центре профилактики и борьбы со СПИД Краснодара. Юным пациентам были переданы средства гигиены, а также книжки, раскраски, пазлы и развивающие игры.

Социальные проекты «Добро» реализуются в ходе программы наставничества, которая проводится совместно с Мастерской управления «Сенеж».

В суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек из 54 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции, Германии и ОАЭ. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллион рублей, а 100 победителей также возможность поработать с лучшими управленцами страны.

