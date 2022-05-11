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В Татарстане откроется выставка «Соприкасание культур»

Выставка «Соприкасание культур» откроется в музее Болгарской цивилизации 15 мая
Музей Болгарской цивилизации

Музей Болгарской цивилизации. Фото: Культура.РФ

В Музее Болгарской цивилизации в Татарстане 15 мая откроется художественная выставка «Соприкасание культур». Информация об этом появилась на сайте учреждения.

Экспонатами станут картины, созданные участниками раифского одноименного арт-фестиваля, ставшего в 2021 году победителем одного из направлений Фонда президентских грантов. Всего посетители смогут увидеть более 40 работ, объединенных одной темой — любви, сострадания и милосердия.

Отмечается, что при написании картин художники изучали памятники культурного и духовного наследия Татарстана, а также посещали места соприкосновения и развития православной и мусульманской религий — Казанский Кремль и Болгар.

«Итоги своих художественных исследований каждый мастер отобразил на двух холстах, которые символично обозначают два мира — христианский и мусульманский. Произведения каждого художника объединены в диптих, что символизирует неразрывную связь между культурами», — рассказали организаторы мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Мероприятие пройдет с 23-го по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино», его посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

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Валентина Процкова
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