Израиль смягчил правила въезда для россиян

Власти Израиля с 20 мая освободят россиян от обязательного прохождения ПЦР-тестирования

Власти Израиля смягчили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 20 мая. Об этом сообщает RATA-News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Согласно нововведениям, вылетающие в Израиль путешественники могут перед посадкой в самолет предъявить вместо ПЦР-теста результат исследования на антиген, полученный за 24 часа до отправления. Кроме того, иностранные граждане вне зависимости от прививочного статуса освобождаются от прохождения обязательного ПЦР-тестирования по прибытии в страну.

Отмечается, что решение об ослаблении мер было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Израиле. Для въезда в страну российским туристам достаточно иметь медицинскую страховку, покрывающую лечение от COVID-19, а также заполнить декларацию здоровья за 48 часов до вылета.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали отечественным туристам оптимальную стоимость путешествий в Израиль летом. Так, семидневная путевка в Иерусалим в июне обойдется от 91,2 тысячи рублей на человека, отдых в Тель-Авиве обойдется дороже — от 123 тысяч рублей на человека.