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Женщину оштрафовали за аудио из колонки с фейками о российских военных

Петербурженку оштрафовали на 50 тыс руб за аудио из колонки с фейками о ВС РФ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Жительницу Петербурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что она громко включила на колонке аудиозапись, содержащую фейки о российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Установлено, что в 10 утра 9 мая женщина поставила на подоконнике своей квартиры колонку, открыла окно и включила аудиозапись, содержащую фразы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. По версии следствия, россиянка действовала умышленно, в целях выражения личного мнения о спецоперации России на Украине и в Донбассе.

В ходе судебного заседания сама петербурженка уверяла, что хотела включить военные песни, но вместо них в видео оказались записи с фейками. Приехавших на вызов полицейских она не пускала в квартиру, так как думала, что к ней пришел пьяный сосед. Свою вину женщина признала, заявив, что не знала о возможных последствиях своего поступка.

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Мария Рубникович
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