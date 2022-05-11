Мишустин назначил нового главу Росстата

Премьер-министр Мишустин назначил главой Росстата Сергея Галкина из Минэкономразвития

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Сергея Галкина из Минэкономразвития. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что ранее этот пост занимал Павел Малков, который 10 мая указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.

10 мая Любимов заявил о решении не выдвигаться на пост главы Рязанской области на следующий срок. Экс-глава региона выразил надежду, что «сможет быть полезным стране на новой должности».

Сергей Галкин работал в Министерстве экономического развития России с 2017 года. Там он возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года занимал пост заместителя министра, где курировал вопросы региональной политики и регионального развития.