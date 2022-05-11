Студенты узнали о карьерных и образовательных возможностях Сбера

Сбер организовал встречу 100 лучших студентов своих образовательных программ

Сбер организовал в кампусе Корпоративного университета встречу 100 лучших студентов своих образовательных программ, которые реализуются по всей стране совместно с вузами-партнерами. Мероприятие включало в себя как образовательную, так и развлекательную программы.

Студентам рассказали об актуальных карьерных возможностях Сбера для молодежи, а также познакомили с лидерами команд SberData, SberCloud, Управления исследований и инноваций, Центра корпоративного моделирования и СберАвтоТеха. Ребята также получили возможность принять участие в экспресс-диагностике soft-skills и мотивации их развития, а также стать участниками спортивной эстафеты и других развлекательных мероприятий.

В этом году Сбер предлагает получить востребованную специальность по 30 совместным программам бакалавриата и магистратуры с вузами-партнерами в разных городах страны. Программы предлагают лидеры российской высшей ИТ-школы МГУ, МФТИ, ИТМО, НИУ ВШЭ, ДВФУ и так далее. Среди специализаций — «Программное обеспечение вычислительных сетей», «Финансовые технологии и анализ данных», «Информационная безопасность» и так далее. Сегодня по совместным программам Сбера обучаются более 1,3 тысячи студентов по всей стране.

Для выбора программы обучения и условий поступления студент сможет пройти на сайт.

«Мы рады предоставлять ребятам со всей страны возможность познакомиться друг с другом и пообщаться с представителями бизнеса экосистемы и уже на этапе учебы в вузе планировать свое карьерное развитие», — отметил Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнерств Сбербанка.