Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года

Парикмахер Лэтэм назвал французский боб еще одной модной стрижкой на лето 2022

Парикмахер салона The Hair Bros в Лондоне Ник Лэтэм назвал французский боб еще одной модной стрижкой предстоящего лета. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.

По мнению стилиста, упомянутая стрижка представляет собой каре с короткой или длинной челкой. «Линия волос должна быть на линии челюсти, а передние пряди — доходить до губ», — уточнил Лэтэм.

В беседе с изданием специалист обратил особое внимание читателей на внешний вид челки. Он отметил, что по форме она должна быть похожа на «бахрому» или «шторку». «Отрезайте пряди хаотично, большими частями, точечно и рвано. Главное — избегать четких прямых переходов», — отметил стилист.

В заключение Лэтэм добавил, что французский боб довольно легко укладывать. Эксперт посоветовал на чуть подсушенные полотенцем волосы нанести кремовый бальзам и текстурирующий спрей. После этого, по его словам, необходимо уложить локоны феном, используя при этом специальную насадку — диффузор.

Раннее в мае парикмахер и стилист Ларри Кинг назвал стрижку флип с завитыми наружу кончиками волосами главным трендом лета 2022. Данная прическа стала популярна в 1960-х благодаря бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и американской актрисе Мэри Тайлер Мур.