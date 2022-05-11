Умерла журналистка Екатерина Проскурина

Журналистка Екатерина Проскурина умерла на 59-м году жизни после борьбы с раком

Дочь писателя Петра Проскурина журналистка Екатерина Проскурина скончалась на 59-м году жизни после нескольких месяцев борьбы с раком. Об этом пишет KP.RU.

По данным издания, она умерла в понедельник, 9 мая. «Тело женщины обнаружили ее родственники, которые и сообщили о произошедшем в полицию. При осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти зафиксировано не было», — заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, за несколько месяцев до смерти у Проскуриной диагностировали онкологическое заболевание. Точная причина ее смерти не называется.

«Она была свободным художником, увлекалась журналистикой и литературой. Нам будет ее очень не хватать!» — сказала в разговоре с изданием вдова брата Проскуриной. Она добавила, что журналистка много лет была организатором «Проскуринских чтений» — ежегодного мероприятия, участники которого обсуждали жизнь и творчество ее отца-писателя.

Петр Проскурин — известный советский и российский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Написал множество романов, повестей, рассказов. Популярность ему принес роман «Судьба», который был экранизирован в 1970-х годах. Писатель скончался в октябре 2001 года в Москве.