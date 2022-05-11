Российский первоклассник спас село от пожара

Первоклассник предотвратил пожар в селе Омской области

В Омской области ученик первого класса одной из местных школ спас от пожара родное село. Об этом в среду, 11 мая, сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел в селе Евгащино Большереченского района. Школьник возвращался домой после уроков и заметил, что на окраине населенного пункта загорелась трава. При этом огонь быстро распространялся и уже приближался к забору одного из домов.

Мальчик бросился за помощью в соседний дом и предупредил жильцов, которые вызвали на место пожарных. Спасатели быстро ликвидировали возгорание и поблагодарили ребенка за внимательность и решительность.

«Я рада, что все наши беседы о правилах поведения при пожаре и правилах пожарной безопасности он усвоил. Данный случай — этому подтверждение. Будем продолжать», — рассказала мать первоклассника.

В свою очередь представители регионального главка МЧС напомнили, что каждый ребенок должен знать, как вызывать пожарных, поскольку это может спасти жизнь и ему, и окружающим.