Путин поручил «Сириусу» разработать модули по кибербезопасности для вузов

Путин поручил «Сириусу» разработать модули по кибербезопасности для технических вузов

Президент России Владимир Путин поручил образовательному центру «Сириус» и его партнерам разработать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов, чтобы будущие инженеры и конструкторы обладали компетенциями и в этой сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства дал поручение в ходе заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», который является создателем «Сириуса».

«Прошу "Сириус" совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов. Речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите нашей критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем», — сказал Путин.

В наукограде «Сириус» развиваются Научно-технологический университет, Инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, строится концертный комплекс мирового уровня. В ближайших планах — создание медицинского кластера, университетского кампуса, кластера технологий с социальной инфраструктурой и технико-внедренческой зоной для резидентов и партнеров.