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Расстрелявшего пятерых человек россиянина приговорили к пожизненному сроку

Суд назначил пожизненное наказание мужчине, расстрелявшему пятерых человек под Рязанью

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Рязанский областной суд приговорил к пожизненному заключению Антона Франчикова, расстрелявшего пятерых человек у своего дома весной 2020 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года 32-летний мужчина услышал, как под окнами его квартиры шумели молодые люди. Подсудимый вышел на балкон и в грубой форме сделал им замечание, завязалась словесная перепалка. Тогда компания двинулась в подъезд россиянина.

Франчиков встретил их с охотничьим карабином. Троих молодых людей он убил на лестнице, а еще двоих, пытавшихся сбежать, расстрелял около дома.

В тот же день злоумышленника задержали. На допросе Франчиков настаивал, что это была самооборона, однако собранные по делу доказательства опровергли его доводы.

Отбывать срок он будет в колонии особого режима.

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Мария Рубникович
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