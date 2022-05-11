Банк Хоум Кредит снизил ставки по кредитам наличными

Теперь минимально возможная ставка по кредиту составляет 11,9 процента годовых

Банк Хоум Кредит снизил процентные ставки по кредитам наличными. Теперь минимально возможная ставка по кредиту составляет 11,9 процента годовых, говорится в сообщении банка. Она действует при условии подключения к программе «Гарантия низкой ставки».

Банк предоставляет кредит наличными на любые цели. Максимальная сумма кредита составляет 1 миллион рублей, а максимальный срок, на который можно взять кредит, — 5 лет.

Подать заявку можно в кол-центре, онлайн в приложении «Хоум Кредит» или на сайте, а также в офисах Банка Хоум Кредит.

«Мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и гибко адаптироваться к его изменениям, чтобы предлагать клиентам выгодные и удобные продукты. Недавнее снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам в очередной раз пересмотреть условия по кредитам и снизить ставки сразу на 8 процентных пунктов», — отметила Оксана Байда, директор департамента необеспеченного кредитования Банка Хоум Кредит.

