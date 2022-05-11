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Банк Хоум Кредит снизил ставки по кредитам наличными

Теперь минимально возможная ставка по кредиту составляет 11,9 процента годовых

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк Хоум Кредит снизил процентные ставки по кредитам наличными. Теперь минимально возможная ставка по кредиту составляет 11,9 процента годовых, говорится в сообщении банка. Она действует при условии подключения к программе «Гарантия низкой ставки».

Банк предоставляет кредит наличными на любые цели. Максимальная сумма кредита составляет 1 миллион рублей, а максимальный срок, на который можно взять кредит, — 5 лет.

Подать заявку можно в кол-центре, онлайн в приложении «Хоум Кредит» или на сайте, а также в офисах Банка Хоум Кредит.

«Мы продолжаем следить за ситуацией на рынке и гибко адаптироваться к его изменениям, чтобы предлагать клиентам выгодные и удобные продукты. Недавнее снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам в очередной раз пересмотреть условия по кредитам и снизить ставки сразу на 8 процентных пунктов», — отметила Оксана Байда, директор департамента необеспеченного кредитования Банка Хоум Кредит.

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Татьяна Романова
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