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Страдающая редким заболеванием женщина рассказала об аллергии на солнце

Daily Mirror: Бекс Бергман из США рассказала о своей аллергии на солнце

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

31-летняя жительница штата Техас, США, Бекс Бергман страдает от редкой аллергии, из-за которой ее кожа покрывается болезненной сыпью под воздействием солнечного света. Заболевание, называемое солнечной крапивницей, вынуждает ее либо прятаться от солнца в доме, либо с головы до ног кутаться в специальную одежду, рассказывает издание Daily Mirror.

По словам женщины, впервые свою аллергию она заметила в сентябре 2018 года, когда стала покрываться крапивницей в легкой и открытой одежде на солнце. Однако тогда врачи советовали ей лишь сменить стиральный порошок. Только в конце 2019 года Бергман поставил диагноз дерматолог, когда-то читавший о такой болезни.

Она пробовала антигистаминные препараты и блокаторы гистаминовых рецепторов, но ее состояние продолжало ухудшаться. Затем женщина попробовала процедуру закаливания кожи — форму терапии, созданную для борьбы с аллергеном и повышения иммунитета. Однако это привело к анафилактическому шоку, и женщина едва не умерла.

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Бергман пришлось заменить весь гардероб и затемнить окна в машине. Проблема усугубляется тем, что расходы на необходимые ей лекарства не покрываются медицинской страховкой. Сейчас женщина работает над распространением информации об этом редком заболевании.

Ранее сообщалось, что язык жительницы США стал казаться «волосатым» и желтым из-за редкого неизлечимого заболевания. У нее диагностировали синдром горящего рта.

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Рузанна Акмалтдинова
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