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В Кургане начали выпускать не имеющие аналогов в мире вездеходы

Предприятие Кургана наладило производство вездеходов по уникальной технологии

Кадр: ГТРК «Курган»

Компания «Вездеходы «Бурлак»» наладила на новом курганском заводе производство техники по уникальной разработке. Вездеход может преодолевать до 2500 километров или месяц существовать в месте дислокации, сообщает телеграмм-канал «Курган официально».

Вездеход оборудован спальными местами, кухней, автоподачей воды, розетками и обогревателями. В нем могут разместиться до 15 человек. Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатывают по собственным лекалам.

«Бурлак» предназначен для круглогодичной работы в регионах с суровым климатом и труднодоступной местностью. Техника уже работает на Чукотке и в Антарктиде.

В течение двух лет планируется организовать серийное производство вездеходов и увеличить число рабочих мест.

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Татьяна Романова
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