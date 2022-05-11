В Кургане начали выпускать не имеющие аналогов в мире вездеходы

Предприятие Кургана наладило производство вездеходов по уникальной технологии

Компания «Вездеходы «Бурлак»» наладила на новом курганском заводе производство техники по уникальной разработке. Вездеход может преодолевать до 2500 километров или месяц существовать в месте дислокации, сообщает телеграмм-канал «Курган официально».

Вездеход оборудован спальными местами, кухней, автоподачей воды, розетками и обогревателями. В нем могут разместиться до 15 человек. Повышенную грузоподъемность ему обеспечивают шины, которые разрабатывают по собственным лекалам.

«Бурлак» предназначен для круглогодичной работы в регионах с суровым климатом и труднодоступной местностью. Техника уже работает на Чукотке и в Антарктиде.

В течение двух лет планируется организовать серийное производство вездеходов и увеличить число рабочих мест.

