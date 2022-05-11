Суд вынес приговор депутату Ярославской областной думы

Суд приговорил к двум годам колонии депутата Ярославской областной думы Фомичева

Суд приговорил депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева к двум годам колонии строгого режима и штрафу в 2,9 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в конце 2017 года Фомичев передал сотруднику аппарата правительства региона около 1,5 миллиона рублей от директора строительной компании.

За эту сумму бизнесмену обещали оказать содействие в заключении государственного контракта на покупку 30 квартир для детей-сирот.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Фомичев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.