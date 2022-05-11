Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд вынес приговор депутату Ярославской областной думы

Суд приговорил к двум годам колонии депутата Ярославской областной думы Фомичева

Фото: Александр Тихонов / Коммерсантъ

Суд приговорил депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева к двум годам колонии строгого режима и штрафу в 2,9 миллиона рублей за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, в конце 2017 года Фомичев передал сотруднику аппарата правительства региона около 1,5 миллиона рублей от директора строительной компании.

За эту сумму бизнесмену обещали оказать содействие в заключении государственного контракта на покупку 30 квартир для детей-сирот.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Фомичев признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России
Мишустин назначил нового главу Росстата
Власти Словакии откажутся от российских энергоресурсов
Прокуратура и ФСИН отказались от жалоб на освобождение Улюкаева
Российские турагентства запустили распродажу туров в Турцию в мае
Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы
Момент наезда машины на переходящих дорогу российских школьников попал на видео
Россиянка выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки
В США испытали вооружение штурмовиков A-10
Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в рублях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.