Страховой гигант приготовился потерять полмиллиарда евро при уходе из России

Страховая компания Allianz приготовилась к убытку в 400-500 млн евро при уходе из России

Страховая компания Allianz, крупнейшая в Европе по рыночной стоимости, готовится к вероятному уходу из России, который может обернуться потерями прибыли на полмиллиарда евро. Речь идет о единоразовом убытке в 400-500 миллионов евро, пишет Financial Times.

«Нам нужно изучить процесс, но я бы сказал, что вероятность очень высока», — сказал финансовый директор гиганта Джулио Терцариол, оценивая шансы на уход с российского рынка. Конкретные сроки топ-менеджер не назвал.

В марте Allianz объявила, что прекращает страхование нового бизнеса в России и больше не инвестирует в страну для своего портфеля. На работу в России и на Украине приходилось 0,2 процента от операционной прибыли компании в 2021 году, указывало Reuters.

На сайте компании говорится, что в Россию Allianz пришла в 1990 году, а с 2012 года работу в стране начала страховая компания «Альянс». Число клиентов, физических и юридических лиц, оценивается в 388 тысяч.