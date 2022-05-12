Google представила Android 13

Google анонсировала новую операционную систему Android 13

Google анонсировала выход нового поколения операционной системы Android. Об этом сообщается на сайте компании.

ОС была представлена в ходе мероприятия Google I/O 2022. Операционная система вышла под названием Android 13 с наименованием Tiramisu. Отличительной особенностью продукта является адаптация дизайн-концепции Material You для элементов системы и иконок приложений. Также ОС получила четыре цветовые темы, новый виджет управления мультимедиа, обновленные настройки конфиденциальности, дополнительную поддержку планшетов.

Кроме того, компания объявила о поддержке пространственного аудио и стандарта передачи данных Bluetooth Low Energy Audio. В ходе презентации было представлено новое приложение для бесконтактной оплаты Google Wallet, которое заменит Google Pay. В него можно будет сохранить банковские карты, водительские права, авиабилеты и прочие документы.

Также в ОС реализовали функцию Panlingual, которая позволяет настроить определенный язык для каждого приложения. В операционную систему добавили расширенную поддержку стилуса, при работе с которым устройство не будет реагировать на случайные касания экрана пальцами рук.

Android 13 доступна для скачивания в виде бета-версии. Полноценная версия ОС появится в конце лета или начале осени — сроки развертывания зависят от конкретного производителя смартфонов.

9 мая в России запустили собственный магазин приложений для Android-смартфонов. В настоящий момент NashStore открыли для размещения программ от разработчиков.